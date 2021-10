Incidente in un cantiere a Matera, ferito lavoratore edile

Trasportato in ospedale, in prognosi riservata

Un altamurano di 55 anni è rimasto seriamente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio a Matera, in un cantiere per civile abitazione, nella zona di via San Pardo. Secondo la prima ricostruzione, sarebbe avvenuta una caduta da un'impalcatura. Una volta chiamati i soccorsi, è intervenuta l'ambulanza del 118. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Potenza. La prognosi è riservata.Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Matera e i colleghi del nucleo ispettorato del lavoro per gli accertamenti del caso.Al momento non si conoscono altri dettagli. La notizia verrà aggiornata nel caso di ulteriori informazioni.