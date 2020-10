Omaggio alle vittime degli incidenti sul lavoro

Celebrata ieri ad Altamura la giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. In piazza Aldo Moro si è tenuta una cerimonia con la partecipazione, tra gli altri, della sindaca Rosa Melodia, del parroco don Nicola Chiarulli, degli amministratori dei Comuni di Acquaviva, Bitetto, Ruvo e Gravina.La manifestazione si è tenuta con il patrocinio dell'associazione Anmil (mutilati e invalidi del lavoro). Prima si è tenuta una messa nella chiesa San Sepolcro, quindi è seguita un breve momento di riflessione, nel rispetto delle restrizioni anti-covid, con la deposizione di una corona in piazza Aldo Moro presso il monumento ai caduti, con la partecipazione di una rappresentanza delle istituzioni civili e militari.Sono intervenuti i rappresentanti dell'Anmil.E' stata una circostanza importante per ricordare le vittime degli incidenti sul lavoro e per riflettere su quanto sia prioritaria la sicurezza, affinché su questa tematica non cali mai il silenzio.Il tema di quest'anno, per la 70esima giornata nazionale, lega gli infortuni al Covid-19. Con la pandemia, la cura e l'attenzione per la sicurezza sul luogo di lavoro acquisiscono un valore ancora più importante.