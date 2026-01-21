L'ultimo saluto a Cecilia e Antonio

Grande commozione ai funerali di Antonio e Cecilia Bigi, fratello e sorella di 21 e 24 anni, tragicamente morti domenica scorsa in un incidente sulla strada provinciale 41 Altamura-Laterza. Ieri si sono svolti i funerali, celebrati dal parroco don Antonio Scaramuzzi.Gremita la chiesa e tanta gente anche all'esterno. All'uscita dei feretri sono stati liberati palloncini bianchi e rossi e sono stati esposti uno striscione della tifoseria altamurana e un grande vessillo con un'immagine di Antonio e Cecilia (detta "Ilia") raffigurati come angeli. In questi giorni di dolore la città ha abbracciato i genitori e il fratello di Antonio e Cecilia che stanno affrontando una durissima prova.Sono numerosi i messaggi giunti da parte delle associazioni, dei cittadini e dell'amministrazione comunale, anche in ossequio al lutto cittadino con cui ancora di più sono stati simbolicamente rappresentati il cordoglio e la vicinanza di tutti gli altamurani.I due ragazzi hanno perso la vita nel terribile incidente in cui anche tre amici (tra cui il conducente) sono rimasti feriti. Sono ancora in prognosi riservata i due ragazzi in condizioni più gravi, ricoverati nel Policlinico di Bari e nell'ospedale Miulli di Acquaviva. Anche a loro sono rivolti i pensieri e le preghiere della comunità.