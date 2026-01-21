Cronaca
L'ultimo saluto a Cecilia e Antonio
Il saluto commosso dopo la cerimonia funebre
Altamura - mercoledì 21 gennaio 2026
Grande commozione ai funerali di Antonio e Cecilia Bigi, fratello e sorella di 21 e 24 anni, tragicamente morti domenica scorsa in un incidente sulla strada provinciale 41 Altamura-Laterza. Ieri si sono svolti i funerali, celebrati dal parroco don Antonio Scaramuzzi.
Gremita la chiesa e tanta gente anche all'esterno. All'uscita dei feretri sono stati liberati palloncini bianchi e rossi e sono stati esposti uno striscione della tifoseria altamurana e un grande vessillo con un'immagine di Antonio e Cecilia (detta "Ilia") raffigurati come angeli. In questi giorni di dolore la città ha abbracciato i genitori e il fratello di Antonio e Cecilia che stanno affrontando una durissima prova.
Sono numerosi i messaggi giunti da parte delle associazioni, dei cittadini e dell'amministrazione comunale, anche in ossequio al lutto cittadino con cui ancora di più sono stati simbolicamente rappresentati il cordoglio e la vicinanza di tutti gli altamurani.
Video del saluto della folla ai funerali - Facebook di Altamuralife
I due ragazzi hanno perso la vita nel terribile incidente in cui anche tre amici (tra cui il conducente) sono rimasti feriti. Sono ancora in prognosi riservata i due ragazzi in condizioni più gravi, ricoverati nel Policlinico di Bari e nell'ospedale Miulli di Acquaviva. Anche a loro sono rivolti i pensieri e le preghiere della comunità.
