Indetto il lutto cittadino ad Altamura

Per l'incidente dl 17 luglio scorso sulla S.P. 151 Altamura-Ruvo in cui quattro cittadini di Altamura, Lorenzo Fraccalvieri, Saverio Artellis, le sorelle Filomena Francesca e Rosa Cammisa, è stato proclamato il lutto cittadino dall'amministrazione comunale.La sindaca Rosa Melodia ha voluto che in concomitanza con la celebrazione dei funerali in programma domani, lunedì 20 luglio, ci fosse un segno di rispetto per il profondo dolore delle loro famiglie, interpretando il sentimento di cordoglio, partecipazione e solidarietà dell'intera comunità altamurana, profondamente scossa da questa tragedia quale manifestazione concreta e visibile di adesione della città tutta al dolore.È stata disposta la sospensione per un minuto di tutte le attività degli uffici del Comune, l'esposizione a mezz'asta della bandiera cittadina. La sindaca inoltre, invita le organizzazioni rappresentative degli esercizi commerciali a voler effettuare durante le esequie un periodo di chiusura di esercizi e locali aperti al pubblico.