Incidente mortale, celebrati i funerali

Grande commozione per l'ultimo saluto alla mamma e alla figlia

Si sono tenuti nella chiesa della Trasfigurazione, gremita, i funerali di Maria Francesca Natale e Nicole Lorusso, la mamma e la figlioletta che hanno perso la vita lunedì pomeriggio in un incidente stradale in territorio di Laterza. Cerimonia molto commovente, con toccanti ricordi della professoressa Natale e della piccola Nicole.Colpite le comunità scolastiche dell'istituto tecnologico "Nervi Galilei" e della scuola "Padre Pio" che le hanno ricordate con toccanti parole. Inconsolabile il dolore dei familiari.Questa mattina è stata osservato il lutto cittadino, con la collocazione in chiesa del gonfalone della città. Al termine della cerimonia funebre la classe di Nicole ha lasciato volare dei palloncini bianchi.---> Il nostro articolo con le notizie sulla tragedia