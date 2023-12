Oggi i funerali dei tre bersaglieri a Taranto. Lutto cittadino ad Altamura

Il sindaco di Altamura, Vitantonio Petronella, interpretando i sentimenti di commossa vicinanza della città al 7° Reggimento Bersaglieri dell'Esercito, ha proclamato per oggi il lutto cittadino per i funerali dei tre militari che hanno perso la vita in un incidente stradale. Il rito funebre per l'ultimo saluto a Cosimo Aloia, Domenico Ruggiero e Alberto Battafarano si tengono oggi alle ore 11 nella Chiesa Concattedrale Gran Madre di Dio a Taranto.Ai funerali a Taranto, a cui parteciperanno i rappresentanti dell'Amministrazione comunale, sarà esposto anche il gonfalone di Altamura mentre al Palazzo di Città la bandiera sarà esposta a mezz'asta. A nome della città, il sindaco rivolge "sentimenti di solidarietà e vicinanza alle famiglie delle vittime dell'incidente stradale del 27 novembre, in territorio di Mottola, in cui hanno perso la vita quattro persone".Ad Altamura, nella caserma "Felice Trizio", ha sede il 7° Reggimento Bersaglieri (appartenente alla Brigata meccanizzata "Pinerolo" di Bari). Nel 2013 al "leggendario Settimo" è stata conferita la cittadinanza onoraria di Altamura.