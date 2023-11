Bersaglieri morti in un incidente stradale, funerali ancora da stabilire

Stavano rientrando nei loro Comuni di residenza (Taranto, Montemesola, Statte) i tre bersaglieri morti l'altro ieri, nel tardo pomeriggio, in un incidente stradale sulla ss 100 a Mottola. Erano in una Fiat Multipla. Avevano finito il turno di servizio ad Altamura, al 7° Reggimento Bersaglieri, e tornavano a casa. Per cause da accertare, si è verificato uno scontro frontale con un furgoncino mini-van guidato da Michele Barletta che è morto nell'impatto.Anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano ha espresso tristezza per l'accaduto ed ha espresso vicinanza e cordoglio alle famiglie delle quattro vittime. "Questa tragedia mi colpisce e commuove profondamente - ha detto Emiliano -. Alla Brigata Pinerolo mi unisce da anni un legame molto forte; nel 2006, da Sindaco di Bari, ho avuto l'onore di concedere alla Pinerolo la cittadinanza onoraria e insieme abbiamo condiviso missioni, cerimonie, momenti pubblici, istituzionali ed umani che custodisco tra i ricordi più cari. Ho bene in mente i valori e lo spirito di servizio che caratterizzano i militari e le militari della Pinerolo e avverto quindi la perdita di oggi in tutta la sua gravità per le famiglie e per l'intera comunità.Al Comandante della Brigata Pinerolo e a tutto il corpo militare rivolgo le più sentite condoglianze, così come esprimo sentimenti di vicinanza alle persone rimaste ferite nell'incidente e alle quali auguro una pronta guarigione", ha concluso.Non sono stati ancora stabiliti i funerali.