Il Settimo Reggimento Bersaglieri in missione all'estero

Cerimonia di saluto in caserma prima della partenza in Bulgaria

Nei giorni scorsi si è svolta presso la caserma "Felice Trizio" ad Altamura, sede del Comando del 7° Reggimento bersaglieri, la cerimonia di saluto del reparto in partenza per l'impiego nell'ambito dell'operazione Enhanced Vigilance Activity (eVA) in Bulgaria. Lo rende noto lo Stato maggiore dell'Esercito italiano.I bersaglieri del Settimo, al termine dell'approntamento, propedeutico all'assolvimento della missione affidata al contingente italiano, hanno salutano i familiari e le autorità dei Comuni di Altamura, Poggiorsini, Bovino, Acquaviva delle fonti e Gravina e di una delegazione dell'Associazione Nazionale Bersaglieri.Durante la cerimonia il Comandante della Brigata "Pinerolo", Generale Paolo Sandri, ha ringraziato i congiunti dei militari per il supporto che quotidianamente assicurano, elogiando l'operato di tutti i bersaglieri del 7° reggimento per l'impegno e la professionalità dimostrata in questi mesi di approntamento.L'Italia, con l'impiego di circa 750 uomini e donne dell'Esercito, continuerà a detenere il ruolo di Framework Nation, ovvero la leadership della missione che vede il coinvolgimento di altri contingenti dell'Alleanza Atlantica.