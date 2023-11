Cordoglio per bersaglieri morti in incidente stradale

In servizio ad Altamura, erano della provincia di Taranto

Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Pietro Serino ha espresso "profondo cordoglio e solidale vicinanza, a nome di tutta la Forza Armata e suo personale, alle famiglie" dei militari del 7° Reggimento Bersaglieri che sono morto ieri in un incidente stradale a Mottola. Sono i Graduati Aiutanti Cosimo ALOIA, Alberto BATTAFARANO e Domenico RUGGIERO. In uno scontro frontale, è morto anche il conducente dell'altro veicolo coinvolto. Le vittime sono tutte della provincia di Taranto.



Il Gen. Serino ha augurato "una pronta guarigione agli altri feriti coinvolti e attualmente ricoverati in strutture ospedaliere della zona".



Personale dell'Esercito sta fornendo il massimo supporto logistico e psicologico alle famiglie dei militari.



Il sindaco di Altamura, Vitantonio Petronella, ha espresso vicinanza e cordoglio alle famiglie e al Reggimento Bersaglieri, guidato dal comandante Pasquale Tempesta.