Agricoltura: divieto di lavoro quando c'è rischio salute per il caldo

Come è avvenuto anche negli scorsi anni, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha firmato un'ordinanza con cui vieta il lavoro nei campi nelle ore più calde, dalle ore 12.30 alle ore 16.00, nei giorni in cui è alto il rischio per la salute. Il provvedimento ha efficacia immediata sull'intero territorio lucano, e fino al 31 agosto 2024, e vale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: ''lavoratori esposti al sole'' con ''attività fisica intensa'' ore 12:00, segnali un livello di rischio ''Alto''.Worklimate 2.0 è una piattaforma previsionale per ridurre gli impatti dell'esposizione alle elevate temperature sulla salute e produttività dei lavoratori, coordinata dal Consiglio nazionale delle ricerche attraverso l'Istituto per la bioeconomia (Cnr-Ibe) e Inail.Il provvedimento mira a tutelare la salute di donne e uomini che lavorano in agricoltura e che sono soggetti a prolungata esposizione al sole.