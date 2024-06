Seconda domenica senza auto in centro, ecco i divieti

Domenica 30 giugno, dalle ore 9:00 alle 14:00, è in programma la seconda "Domenica senza auto" programmata dall'amministrazione comunale. A tal proposito, il Comando di Polizia Locale ha emesso un'ordinanza che vieta il traffico veicolare nele innelle seguenti zone: Piazza Zanardelli, da angolo via XX Settembre ad angolo viale Martiri; Via Ottavio Serena; Via XX Settembre; Via Garibaldi da piazza Resistenza a via V. Lavigna; Corso Umberto I da piazza S. Lorenzo a piazza della Resistenza; Piazza Mercadante; Viale Martiri da angolo via O. Serena a via Manzoni.La sospensione della circolazione riguarderà tutti i veicoli a motore ad uso privato, con l'esclusione dei veicoli elettrici. Sono autorizzati a circolare i mezzi pubblici, i veicoli per l'emergenza e quelli necessari ad assicurare il regolare svolgimento delle attività essenziali."È intenzione dell'Amministrazione - si legge in un comunicato - sensibilizzare la cittadinanza alla tutela della salute pubblica, favorendo la scelta di mezzi di trasporto non inquinanti a favore di una mobilità urbana sostenibile".