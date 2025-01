Sperimentazione Ztl h24: le domande per i pass

Rilascio pass per ztl Modulo Polizia locale di Altamura Autorizzazione per il parcheggio Modulo Polizia locale di Altamura

In base alle ultime decisioni dell'amministrazione comunale, dall'1 febbraio inizierà la sperimentazione della Ztl h24.In attesa che la misura vada in attuazione, è iniziato il procedimento di revoca dei permessi attualmente utilizzati per l'accesso alla Ztl centro storico e all'area pedonale di corso Federico II di Svevia. Questi pass avranno validità sino al 31 gennaio. Pertanto, i residenti e quanti sono in possesso dei requisiti devono procedere a ottenere la nuova autorizzazione.Sono due le istanze da presentare, se si è interessati. Una riguarda il rilascio dei nuovi pass per l'accesso al centro storico. L'altra istanza riguarda il rilascio dei nuovi pass per la sosta negli spazi di sosta contrassegnati dal colore giallo che saranno istituiti e riservati alla sosta dei residenti autorizzati.Sul sito del Comune sono pubblicati l'avviso e i moduli che vanno poi presentati al comando di Polizia locale.A disposizione dei nostri lettori, alleghiamo entrambi i moduli.