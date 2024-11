Ztl h24: inizio sperimentazione rinviato all'1 febbraio 2025

In data odierna, in considerazione delle osservazioni del Comando di Polizia Locale, con delibera n. 184 la Giunta comunale ha disposto il rinvio della sperimentazione della ZTL h24 (inizialmente previsto dal primo dicembre) a decorrere dal 1° febbraio 2025, fino al 31 luglio 2025. Lo ha comunicato l'amministrazione comunale."Il rinvio - spiega l'ente - si è reso necessario per consentire al Comando di ultimare le procedure per l'istituzione degli ulteriori stalli di sosta riservati ai residenti del centro storico, nonché il censimento delle autorizzazioni al transito degli effettivi residenti. Inoltre, si sta provvedendo all'acquisizione e posa in opera di fioriere e dissuasori di sosta da collocare all'interno dei claustri e delle piazze per inibire le soste dei veicoli".In base alla precedente delibera di ottobre, con la sperimentazione 24 ore su 24, queste saranno le disposizioni: dalle 0.00 alle 24.00 saranno vietati accesso e sosta alla Ztl e all'area pedonale, tutti i giorni, da tutti i varchi di accesso. Saranno installati tre nuovi dissuasori automatici (pilomat) in "Porta Bari" - Piazza Unità d'Italia, Piazza Resistenza e nei pressi della ex Chiesa del Carmine (Via Conservatorio Carmine): inoltre saranno riattivati i pilomat già installati e presenti in corso Umberto I, Via Ottavio Serena e Piazza Duomo.Nel periodo di sperimentazione potrà essere consentito l'accesso alla Ztl ai residenti autorizzati, ai cittadini disabili titolari di relativo contrassegno, ai titolari degli esercizi commerciali e attività ricettive ubicate nel centro storico (b&b, hotel, ecc.); agli automezzi adibiti al trasporto merci con peso a pieno carico fino a 35 quintali negli orari stabiliti nell'apposito regolamento. Sarà cura dell'Amministrazione comunale mettere a disposizione una quota congrua di stalli per il parcheggio delle auto, per i residenti nel centro storico.