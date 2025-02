Iscrizioni scuola: i dati sulle scelte degli studenti

Artistico 2,99%

Classico 6,48%

Europeo / Internazionale 0,33%

Linguistico 7,69%

Made in italy 0,12%

Musicale e Coreutico - Sezione Coreutica 0,22%

Musicale e Coreutico - Sezione Musicale 0,70%

Scientifico 16,08%

Scientifico - Opzione Scienze Applicate 10,31%

Scientifico - Sezione Ad Indirizzo Sportivo 1,98%

Scienze Umane 7,88%

Scienze Umane - Opzione Economico Sociale 3,24%

Amministrazione, Finanza e Marketing 9,42%

Turismo 1,97%

Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 1,14%

Chimica, Materiali e Biotecnologie 3,63%

Costruzioni, Ambiente e Territorio 1,26%

Elettronica ed Elettrotecnica 1,75%

Grafica e Comunicazione 0,81%

Informatica e Telecomunicazioni 6,00%

Meccanica, Meccatronica ed Energia 2,60%

Sistema Moda 0,07%

Trasporti e Logistica 1,48%

Agricoltura, Sviluppo Rurale, Valorizzazione dei Prodotti del Territorio e Gestione delle Risorse Forestali e Montane 0,24%

Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie: Odontotecnico 0,29%

Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie: Ottico 0,25%

Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 4,37%

Industria e Artigianato per Il Made In Italy 1,50%

Manutenzione e Assistenza Tecnica 1,72%

Servizi Commerciali 0,84%

Servizi Culturali e dello Spettacolo 0,39%

Servizi per la Sanità e l'assistenza Sociale 2,12%

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 0,14%

Ieri (10 febbraio) si sono chiuse le operazioni sulla piattaforma Unica del Ministero dell'Istruzione per le iscrizioni online alle scuole secondarie di II grado (anno scolastico 2025/2026). Il Ministero ha comunicato i dati aggregati per regioni.Questi i dati per laIndirizzi di studio a.s.2025/2026Settore Economico 11,39%Settore Tecnologico 18,74%In Italia, in media, per quanto riguarda la distribuzione tra licei e istituti tecnici e professionali, il rapporto si conferma stabile. Gli istituti professionali rimangono al 12,7% del totale, mentre gli istituti tecnici registrano un leggero calo, passando dal 31,6% al 31,3%. I licei, invece, mostrano un piccolo aumento, passando dal 55,63% al 56%.