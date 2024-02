Poesia e teatro: il tour delle gravine fa tappa ad Altamura

Già svolte: Matera; Santeramo

Oggi Altamura, Sala consiliare, ore 17.30

Venerdi 23 Febbraio Grottaglie

Sabato 24 Febbraio Massafra

Domenica 25 Febbraio Mottola

Venerdi 29 Marzo Palagianello

Sabato 30 Marzo Castellaneta

Domenica 31 Marzo Ginosa

Lunedi 1 Aprile Laterza

Sabato 27 Aprile Gravina di Puglia

Domenica 28 Aprile Spinazzola

Fa tappa ad Altamura, con un incontro artistico-culturale in Sala consiliare alle ore 17.30, il Tour delle Gravine. Un viaggio nelle chiese rupestri ideato e promosso da Donato Laborante, in arte Emar, promotore delle associazioni "Lo scrigno di Pandora" e "Ferula ferita".Il programma prevede la presentazione di "Murgia andante a due voci" di e con Serena Gatti, raccolta di versi dedicati alla Murgia: un dialogo a due voci quella della Murgia e quelli di una passante. Presentazione del libro, con performance di Serena Gatti, accompagnata da Donato Laborante. Quest'opera è nata grazie all'invito di "Ferula Ferita" a visitare Masseria Jesce/Teatro della Memoria e la Murgia circostante nell'agosto 2022. Il libro viene presentato in un tour per tutte le città delle gravine con Serena Gatti ospite in una Residenza Creativa presso Masseria Jesce e Dimora Cagnazzi.All'incontro di oggi intervengono il sindaco Vitantonio Petronella, l'archeologa Emma Capurso, Agnese Giordano (Ferula ferita edizioni).Le tappe del tour: