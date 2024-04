"Lamascaveje": la festa dell'archeologia ad Altamura (Jesce e Murgia Catena), Gravina e Spinazzola

Dal 25 al 28 aprile, nella Masseria di Jesce e nella località Murgia Catena ad Altamura e nei territori di Gravina e Spinazzola, si tiene la seconda edizione della festa dell'archeologia "Lamascaveje".L'iniziativa è organizzata dall'associazione "Lo scrigno di Pandora" ed è ideata da Donato Laborante, in arte Emar. La festa dell'archeologia s'intreccia con il Tour delle Gravine che lo stesso Laborante sta proponendo in tutti i Comuni della Murgia e della terra delle gravine. Terre che sono attraversate dall'antica via Appia, la regina viarum, che è stata candidata dal Ministero della cultura al riconoscimento di patrimonio Unesco.Il filo conduttore è il recupero della memoria storica, la sensibilizzazione alla tutela degli affreschi rupestri, la salvaguardia del territorio attraversato dall'Appia antica. E per fare tutto questo, il linguaggio è quello della poesia e del racconto, grazie a vari autori partecipanti.