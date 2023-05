L'appello al voto di Donato Laborante: cambiamo questa politica

Appello al voto di Donato Laborante, candidato sindaco di "Nuovi socialisti"Cari amici cittadini,siamo giunti alla fine della campagna elettorale. Come ho detto sin dall'inizio, io ancora una volta metto la faccia, per voi.Sono un deluso della politica e siamo sicuramente in tanti. Questa politica da venti anni non funziona. Sono uno di voi, voglio cambiare la città. Altamura cresce grazie agli artigiani e agli imprenditori che non devono trovare ostacoli. Vi faccio qualche esempio: la politica ha ostacolato i progetti dei parcheggi in piazza Matteotti o al Campo Cagnazzi che si potevano fare e oggi avremmo una città più vivibile, meglio gestita per il traffico e i trasporti. La politica non deve essere un peso per la crescita: anzi dobbiamo aiutare la zona industriale.Questa è la mia proposta: imprese e commercianti siederanno nelle commissioni insieme ai dirigenti a fare la pianificazione di Altamura. Questo sistema deve cambiare. Dietro gli altri candidati sindaci c'è la "guerra". Con quei "guerrieri" nessun sindaco farà niente.Se vogliamo cambiare questa città, dobbiamo votare il sindaco e la sua lista. Perché dietro le altre liste ci sono i soliti volponi e tanti giovani che si sono messi in gioco resteranno delusi perché portano acqua solo a quelli che hanno interesse.Il mio appello è alla città, soprattutto alle persone che non ne possono più di questa politica, agli arrabbiati.Il mio è un programma senza poltrone. Con Donato Laborante tutti avranno voce in capitolo.Questa volta non sbagliate, mettete solo la ❌ sul nome del sindaco e solo la ❌ sul simbolo della lista " Donato Laborante - Nuovi Socialisti ".Così facendo punteremo a far eleggere un sindaco che potrà formare il suo governo proprio come fa un allenatore di calcio quando sceglie chi deve giocare e chi no!