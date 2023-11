Ricorso al Tar sulle elezioni, rinviata la discussione

Nulla di fatto oggi sul ricorso di Polis 2030 sulle elezioni comunali. Oggi era prevista l'udienza davanti al Tribunale amministrativo di Bari per ascoltare le parti: gli 8 consiglieri comunali di Polis 2030 hanno chiesto l'annullamento delle elezioni per presunti vizi di forma nella sottoscrizione di alcune liste a sostegno del sindaco Antonio Petronella; dall'altra parte sono stati presentati i contro-ricorsi degli aventi diritto, chiamati in causa nel ricorso.Il Tar oggi ha rinviato la discussione al 31 gennaio 2024.Nel periodo intercorso dalla presentazione del ricorso all'udienza di oggi sono stati presentati altri atti. La battaglia legale è serrata: su entrambi i versanti (ricorrenti e resistenti), le parti ritengono di presentare solide motivazioni a proprio favore. Rispetto al ricorso in cui si chiede l'annullamento delle elezioni, nel contro-ricorso si controbatte per la "non sussistenza" delle ragioni presentate.Proprio stasera si tiene un'assemblea di Polis2030, come confronto con la città. Il ricorso sarà uno degli argomenti di cui si parlerà.(rob.var.)