Assemblea di Polis2030 in Sala consiliare

La coalizione Polis2030 si é data appuntamento per un'assemblea in programma domani (mercoledì 22 novembre) alle ore 19, nella Sala Consiliare del Comune di Altamura. Un momento di condivisione e di confronto con la cittadinanza, la stampa e i membri delle liste aderenti alla coalizione.Ricorso al TAR (la prima udienza é in programma per mercoledì 22 nov. mattina), bilancio dei primi cinque mesi dell'Amministrazione Petronella e delle iniziative a firma dei consiglieri di opposizione al centro dell'incontro. I cittadini sono invitati a partecipare