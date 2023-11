Belle atmosfere di festa, all'Arco Basso è già Natale!

All'Arco Basso è già Natale! Anche quest'anno i residenti, in collaborazione con alcuni sponsor, hanno allestito uno dei luoghi più caratteristici del centro storico. L'arco Angelo Milano (così nella toponomastica) e le stradine comprese tra corso Umberto I e via Santa Caterina sono già in piena atmosfera con addobbi, "archi" di ghirlande, festoni e anche messaggi che inneggiano al vivere in armonia. Allestimenti che si stanno completando con le luci.Un piccolissimo angolo di città che si caratterizza per la presenza di verde e dove i residenti quasi fanno a gara per renderlo sempre più attrattivo, tanto da averlo trasformato in poco tempo in uno dei luoghi più fotografati di Altamura. Nel periodo delle feste sicuramente lo sarà ancora di più.Intanto iniziano ad arrivare le prime segnalazioni di eventi natalizi. Conto alla rovescia per il 7 dicembre con una grande manifestazione in piazza Duomo. Nei prossimi giorni ne daremo notizia.Una galleria fotografica sarà pubblicata a breve su https://www.facebook.com/altamuralife