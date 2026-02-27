Nuova presidente del Consorzio della Lenticchia di Altamura IGP

Il 23 febbraio è stata eletta la nuova presidente del Consorzio di tutela e valorizzazione della Lenticchia di Altamura IGP (indicazione geografica protetta). E' Maria Desiante, di Gravina in Puglia.L'assemblea dei soci, riunitasi per il rinnovo degli organi statutari, ha espresso un Consiglio di Amministrazione rinnovato e determinato a proseguire il percorso di crescita e consolidamento intrapreso negli ultimi anni. Nella seduta di insediamento, il nuovo CDA ha eletto all'unanimità Desiante Maria alla Presidenza del Consorzio, affidandole il compito di guidare il Consorzio per la valorizzazione e la promozione della Lenticchia di Altamura IGP.La nomina di Maria Desiante rappresenta un segnale di continuità e al tempo stesso di rinnovato slancio. Già Vice Presidente, produttrice agricola e profondamente legata al territorio murgiano, la nuova presidente porta con sé competenza, visione e una forte sensibilità verso i temi della qualità, della tutela e della promozione delle eccellenze agroalimentari locali. Il suo impegno sarà orientato a rafforzare il posizionamento del brand "Lenticchia di Altamura IGP", a sostenere i produttori consorziati e a promuovere una cultura sempre più attenta alla tracciabilità e alla sostenibilità.Con questa nomina, il Consorzio può contare su una guida interamente femminile. Il nuovo Consiglio di Amministrazione, ha infatti confermato nel ruolo di direttrice generale Caterina Spadafora, figura di riferimento per la gestione operativa e per il coordinamento delle attività consortili. La sinergia tra la presidente Desiante e la direttrice generale Caterina Spadafora segna un passaggio importante nella breve storia del Consorzio: una leadership femminile che unisce competenze manageriali, conoscenza del settore e radicamento territoriale.È un segnale forte che testimonia come il mondo agroalimentare, anche nelle realtà legate a produzioni tradizionali e identitarie, sia capace di evolversi e di riconoscere il ruolo centrale delle donne nei processi decisionali e strategici.