I prodotti tipici del territorio diventano anche dei "drink"

Lunedì prossimo l'altamurano Giuseppe Barone, barmanager presso "Rame fusion" di Altamura, sarà ospite al "Mag Cafè" di Milano per presentare le sue singolari "miscelazioni" con i prodotti tipici del territorio murgiano. E così le lenticchie, il pane, i funghi cardoncelli, le cime di rapa, ecc., incontreranno gli ingredienti e le eccellenze slowfood della regione Lombardia.La miscelazione in Puglia ha ormai da tempo ampliato le vedute, per quanto riguarda l'attenzione al bere consapevole e la lavorazione di sciroppi e infusi tramite l'utilizzo di materie prime e eccellenze locali. Nel capoluogo lombardo, al Mag (locale presente nella 500 "world best bar") è attualmente proposta agli ospiti una lista di bevande in cui ingredienti "healty" (salutari) si contrappongono a ingredienti "un-healty" (non salutari)."L'argomento - spiega Giuseppe Barone - è molto popolare al giorno d'oggi, considerata la scarsa attenzione che viene data all'alimentazione, per varie ragioni: ritmi frenetici della della vita quotidiana, lavorazioni in larga scala delle filiere alimentari, ecc. L'idea è celebrare la natura della nostra terra e di far incontrare ricette e ingredienti pugliesi con ricette e ingredienti lombardi, fondendo healty e un-healty delle nostre due meravigliose regioni. Questa idea sarà allargata anche alle ricette della tradizione locale di Puglia e Lombardia, tradotte in cocktail. Cosa succederebbe se facessimo incontrare i funghi cardoncelli con un Risotto alla Milanese? O la Cima di Rapa con la Mela della Valtellina?".Una bella domanda. Non resta che attendere di vedere gli esiti che sicuramente saranno molto interessanti. La lenticchia di Altamura Igp già si presta bene alle miscelazioni. Tra un sorso e l'altro, ci sarà anche il "Crancilen", un torrone a base di lenticchia Igp dello chef altamurano Donato Calvi.