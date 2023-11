Consorzio Lenticchia di Altamura Igp: cambio alla Direzione

Il 23 novembre 2023, il neo eletto Consiglio di Amministrazione del Consorzio si è riunito per la prima volta confermandoalla Presidenza e nominandoDirettrice Generale del Consorzio di Tutela e Valorizzazione della Lenticchia di Altamura IGP.L'ex Direttore Generale,, dopo sei anni alla guida del Consorzio, in occasione dell'Assemblea dei soci della scorsa settimana, aveva comunicato la sua indisponibilità a proseguire con l'incarico vedendo in un ricambio della Direzione un motivo di crescita e di nuova visione a lungo raggio. Lo stesso Centoducati ha ribadito il suo impegno a collaborare con il nuovo Consiglio e con la Direttrice in qualità di consorziato e produttore di Lenticchia di Altamura IGP.La Spadafora segue già da tempo il Consorzio in qualità di consulente esterno e dal punto di vista professionale vanta esperienza con centinaia di aziende del settore Agroalimentare su tutto il territorio nazionale, oltre ad essersi occupata negli anni passati del riconoscimento dell'Indicazione Geografica per differenti prodotti. Tra gli esperti di maggior esperienza sui Bandi Filiera del Masaf (Ministero dell'agricoltura), mai stanca di aggiornarsi e di crescere, sta peraltro frequentando il 1° Master per Direttori di Consorzio di Tutela organizzato da Origin Italia."Una importante e validissima figura professionale – asserisce Gerardo Centoducati – Ho il piacere di lavorare con Caterina da oltre 10 anni per il mio lavoro in Università e sono convinto che il Consiglio abbia scelto la migliore figura per la Direzione Generale del Consorzio"."È una nuova sfida, certamente impegnativa e molto stimolante. Sono davvero onorata dell'incarico che mi è stato affidato e sono certa che con il supporto del Consiglio e di tutti i consorziati si potrà continuare a far crescere il nostro territorio e il nostro prodotto" dichiara Caterina Spadafora.