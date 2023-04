Pane di Altamura Dop protagonista in tre eventi

7 foto Pane Dop di Altamura protagonista in tre eventi

Importante vetrina riservata al Pane di Altamura DOP in occasione della, tenutasi dal 21 al 25 Aprile scorso, a Gravina in Puglia.Il Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Pane di Altamura a Dop, insieme al Consorzio della Lenticchia di Altamura, è stato protagonista di un suggestivo allestimento che ha riproposto gli attrezzi simbolo della tradizione pastorale e agricola del nostro territorio.Lo spazio ha ospitato, inoltre, la mostra fotografica "Nel nome del Pane" di Angelo Saponara, già apprezzata durante l'esposizione avvenuta in occasione della Giornata Mondiale del Pane, dello scorso 16 ottobre. La presenza dei due Consorzi, all'interno dello stand istituzionale, messo a disposizione dal Comune di Altamura, è stata l'occasione per ufficializzare e sostenere la candidatura di. "Abbiamo risposto con entusiasmo all'appello del Comune di Altamura, consapevoli dell'importanza delle sinergie che devono sempre più guidare lo sviluppo del nostro territorio, ma anche animati dalla consapevolezza del valore intrinseco che il Pane dovrà rappresentare, quale elemento fortemente legato alla storia e alla cultura del nostro territorio- ha affermato il Presidente del Consorzio,Nelle stesse ore, all'interno del vasto programma di attività di promozione portata avanti dal Consorzio, il Pane di Altamura DOP è stato anche al centro dell'eventoorganizzato da, think tank dei pugliesi a Torino.L'evento tenutosi domenica, 23 aprile u.s. nella splendida cornice di, che ha registrato la presenza di importanti opinion maker ed operatori professionali, ha voluto accendere i riflettori sulla Puglia Imperiale di Federico II, "Stupor Mundi" fortemente legato alla Puglia, tanto da far costruire la Cattedrale Santa Maria Assunta ad Altamura, e il capolavoro assoluto dell'architettura medioevale, Castel del Monte, nel territorio di Andria, mediante racconti, tradizioni e prodotti come il Pane di Altamura, che sono emblema del Made in Puglia e del Made in Italy, nel mondo.La maestria dello, Presidente per il Sud Italia della Federazione Italiana Cuochi, ha saputo regalare un percorso "degustativo" che ha esaltato le eccellenze alimentari della tradizione enogastronomica pugliese, tra cui il Pane di Altamura DOP."Essere presenti come Consorzio insieme ai Consorzi di Tutela della Lenticchia di Altamura IGP, della Burrata di Andria IGP, della Cipolla di Margherita di Savoia IGP, della Bella della Daunia – Oliva di Cerignola e l'associazione pasticceri del Sospiro di Bisceglie e l'Azienda agricola "Conte Spagnoletti Zeuli" è segno del grande potenziale attrattivo e di narrazione, che la Puglia può esprimere, per un'azione di promozione culturale e turistica integrata delle tradizioni popolari, culturali e folkloristiche ed enogastronomiche"- ha detto, ribadendo che- "Il patrimonio culturale, di storia e di sapori racchiuso nei nostri prodotti è elemento fondamentale nell'ambito di un percorso di promozione della nostra regione, ma è soprattutto un fattore di crescita economica sostenibile e di sviluppo del territorio e delle sue comunità"."L'attività di promozione portata aventi dal Consorzio, proseguirà, anche prossimi giorni, quando all'interno di uno dei più importanti eventi della Città Altamura,il Consorzio svolgerà attività di promozione, con iniziative divulgative e la degustazione del Pane di Altamura, anche in abbinamento con la Lenticchia di Altamura IGP"-ha concluso il Presidente