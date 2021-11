Pane di Altamura "ambasciatore della Puglia"

"L'Associazione Regionale Pugliesi di Milano" ha festeggiato quest'anno i suoi 100 anni di attività e lo ha fatto premiando cinque ambasciatori della Puglia in Italia e nel mondo. Sono oltre duecentomila i pugliesi che vivono e lavorano a Milano e l'Associazione che li riunisce, nata nel 1921 come ente di aggregazione e promozione culturale e attualmente guidata dal generale Camillo de Milato, dal 2006 ha dato vita ad un Premio intitolato «Ambasciatore di terre di Puglia». L'evento di premiazione dei nuovi ambasciatori si è svolto lo scorso sabato 27 novembre a Milano presso lo splendido palazzo Cusani, ubicato nel quartiere Brera.Tra i cinque premiati anche il Consorzio per la valorizzazione e la tutela del pane di Altamura DOP, riconoscimento consegnato nelle mani del presidente Luigi Picerno e del direttore Nicola Lorè. L'Associazione milanese ha deciso di premiare il lavoro svolto negli ultimi anni dal Consorzio che ha dato la possibilità di far crescere la notorietà del prodotto e contemporaneamente della Puglia, in Italia e nel mondo. Queste le motivazioni lette dall'Associazione durante la serata milanese: «Per far conoscere e valorizzare ben oltre i confini regionali la storia, la cultura e le tradizioni legate al Pane di Altamura, alimento simbolo della cultura agropastorale dell'Alta Murgia e per le funzioni di controllo, promozione e valorizzazione della DOP, marchio ricevuto nel 2003, il primo in Europa per questo settore».Gli altri ambasciatori scelti per questa quindicesima edizione sono stati: il generale di corpo d'armata Guglielmo Luigi Miglietta, figura di primo piano nell'Esercito italiano, alla guida del Comando di reazione rapida della Nato a Solbiate Olona; un'artista di livello internazionale come Nicoletta Manni, prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano; Antonio Troiano, responsabile della redazione Cultura del «Corriere della Sera»; l'azienda vinicola Varvaglione 1921 di Leporano - Taranto.Nell'albo d'oro delle precedenti edizioni ci sono musicisti e cantanti come i Negramaro, Albano, Renzo Arbore, Ron, Mietta; attori, registi e uomini di spettacolo fra cui Sergio Rubini, Checco Zalone, Edoardo Winspeare, Lino Banfi, Teo Teocoli, Linus; personalità del mondo culturale come Marcello Veneziani.«Siamo orgogliosi - ha dichiarato il presidente del Consorzio Luigi Picerno - di aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento che ripaga il grande lavoro svolto negli ultimi anni. Il pane di Altamura non rappresenta più solo uno dei simboli della Puglia, ma può essere ormai classificato come il "pane degli italiani", quello più noto, più conosciuto, più apprezzato. Dobbiamo proseguire sulla strada intrapresa perchè è quella giusta. Ringrazio a nome di tutto il Consorzio l'Associazione regionale pugliesi di Milano e auspico per il futuro una proficua collaborazione».Foto: Consorzio per la tutela e la valorizzazione del pane Dop di Altamura