Altamura celebra i 20 anni del pane di Altamura Dop

Oggi è la giornata mondiale dell'alimentazione ed è anche giornata mondiale del pane. In questa data simbolica, inizia il programma di iniziative dedicate alIl Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione del Pane di Altamura DOP, in partenariato istituzionale con il Comune di Altamura, con i patrocini del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, della Regione Puglia, del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e dell'Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo, promuove un ricco e originale programma di attività.L'aspetto più rilevante e significativo per il territorio, e in particolare per Altamura, distretto leader in Europa per la produzione della semola rimacinata di grano duro, è quello produttivo. Ma ci sono altri importanti aspetti. Il pane di Altamura, oltre ad essere un volano di sviluppo della nostra comunità, è diventato nel corso degli anni un brand internazionale del "made in Italy", che dà lustro alla città rifondata da Federico II di Svevia. Inoltre, unitamente all'intera filiera grano-farina-pane, favorisce indubbie ricadute sul tessuto sociale.Il programma di eventi si apre oggi con le visite guidate al Museo del pane Vito Forte, dove in collaborazione con Oropan si terranno anche i laboratori "mani in pasta" con un mastro panificatore, e con la passeggiata "Le vie degli antichi forni". Infatti la giornata di oggi prevede:Apertura continuativa, con ingresso libero e gratuito. Il Mastro Panificatore sarà presente solo nelle ore pomeridiane con le seguenti modalità: alle h. 18.00 e alle 19.30 i visitatori potranno fare una concreta esperienza "mani in pasta"; mentre alle h. 18.45 si terrà un laboratorio dimostrativo destinato principalmente ai partecipanti alla maratona per le vie degli antichi forni a legna. Con la collaborazione di Oropan Spa.Partenza in Via Onorato Candiota, 2. Arrivo nello stesso luogo alle h. 20.00. La maratona si prefigge l'obbiettivo di far conoscere e valorizzare gli antichi forni a legna. I forni ad Altamura hanno svolto in passato una funzione non solo produttiva ma anche sociale: erano luoghi pubblici di comunità. Una storia che merita di essere conosciuta e "raccontata". I partecipanti prima della partenza potranno ritirare gratuitamente una t-shirt serigrafata a 4 colori con il logo della manifestazione e tenerla come ricordo. Con la collaborazione delle Associazioni: Futuratletica Altamura, Happy Runners, Atletic Club Altamura, Amici del Cuore.La maratona sarà preceduta da un indirizzo di saluto di Vitantonio Petronella, Sindaco della Città; di Lucia Forte, Presidente del Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione del Pane di Altamura DOP; di Francesco Tarantini, Presidente del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.