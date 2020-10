Agricoltura: al via il bando Filiera Leguminose del Ministero

C'è tempo fino il 16 ottobre 2020 per gli agricoltori interessati alla coltivazione dei legumi i quali, sia per quest'anno che per i prossimi, possono presentare la domandadi aiuto direttamente o tramite un CAF. Il Consorzio di Tutela della Lenticchia di Altamura IGP informa i propri consorziati, nonché tutti gli agricoltori che seminano leguminose nelle proprie aziende che il Ministero ha stanziato ben 4,5 milioni di euro annui per le annualità 2020 e 2021 per finanziare la filiera delle proteine vegetali."Il nostro territorio - asserisce Gerardo Centoducati direttore del Consorzio - è fortemente vocato alla produzione di Lenticchie, Ceci, Piselli e Fave ed è bene che gli agricoltori colgano l'opportunità di implementare la redditività delle proprie aziende attraverso queste forme di incentivazione, a questo si aggiunge la possibilità di valorizzare il lavoro svolto nei campi e di spuntare un prezzo nettamente superiore alle "commodities" quotate in borsa merci.Antonio Nisi, presidente dello stesso Consorzio, ricorda infatti che "oltre alla Lenticchia di Altamura IGP è stato avviato il processo di valorizzazione del "Cece della Murgia" che interessa lo stesso e identico territorio comprendente i 19 comuni sui quali è possibile produrre la ormai famosa Lenticchia IGP. In riferimento al DM 3 aprile 2020, n. 3432, nell'ambito del Fondo per la competitività delle filiere, alle imprese agricole che sottoscrivono entro il termine della scadenza della domanda di contributo, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e Organizzazioni di Produttori riconosciute di cui sono socie, Contratti di filiera di durata almeno triennale, è concesso per le campagne 2020 e 2021 un aiuto di 100 euro per ogni ettaro coltivato a proteine vegetali (legumi), oggetto del contratto".Il Consorzio di Tutela e Valorizzazione della Lenticchia di Altamura IGP è nato il 27 gennaio 2017 ed è oggi costituito da circa 200 agricoltori. Grazie al lavoro di affiancamento alle aziende, il consorzio ha raggiunto obiettivi importanti. La superficie certificata di Lenticchia di Altamura IGP continua a crescere anno dopo anno. Gli obiettivi del Consorzio: miglioramento della qualità, tutela dell'ambiente, incremento produttivo e promozione della conoscenza del prodotto in Italia e all'estero. Sito web: www.lenticchiadialtamura.it.