Incendi di sterpaglie e vegetazione a Lamalunga

Come ogni anno, per la sua vulnerabilità ambientale la Murgia è ad alto rischio per gli incendi.Oggi vigili del fuoco, protezione civile e volontari sono intervenuti ad Altamura su almeno un paio di fronti per incendi di sterpaglie, vegetazione e macchia mediterranea sia nell'area a breve distanza dall'abitato, percorrendo la strada provinciale Altamura Quasano, tra il Pulo e Lamalunga, sia in contrada Crapolicchio (strada provinciale per Corato). Fortunatamente i principali siti naturalistici e storici non sono stati interessati dalle fiamme.Ogni anno gli incendi colpiscono duramente e inceneriscono tutto ciò che trovano al loro passaggio. Oggi le condizioni erano particolarmente favorevoli per la propagazione delle fiamme, a causa del forte vento. E' bastato quindi qualche innesco e il fuoco ha preso subito il largo.