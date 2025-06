Primi incendi nell'area murgiana, già si contano i danni

Primi incendi nell'area murgiana e già si contano i danni al patrimonio naturale.Un vasto incendio ha colpito l'altro il bosco di Acquatetta a Minervino Murge, nel Parco nazionale dell'Alta Murgia. Il fuoco ha percorso una porzione di circa 70 ettari del bosco. Le fiamme hanno bruciato anche alcuni campi coltivati a grano, causando danni a chi vive e lavora questa terra. Secondo l'ente Parco, è un episodio ''con ogni probabilità di origine dolosa, su cui sono in corso le indagini del Reparto Carabinieri Parco''. L'incendio si è verificato in un momento particolarmente delicato, qualche giorno prima dell'avvio ufficiale della campagna antincendio boschivo 2025. Non era ancora attivo il sistema di sorveglianza permanente previsto dalla strategia Aib e nemmeno i presidi operativi fissi sul territorio stabiliti per legge a partire dal 15 giugno. Alle operazioni di spegnimento hanno partecipato i Vigili del fuoco, in collaborazione con l'agenzia regionale Arif Puglia, ed è stato richiesto anche l'intervento dell'Esercito che ha fornito acqua attraverso le autobotti.Oggi le fiamme hanno colpito il territorio di Gravina in Puglia. Quasi un centinaio di ettari di superficie interessata dagli incendi di interfaccia: colpiti bosco, uliveti, terreni incolti presso contrada Salsa - La Selva. Un altro episodio è avvenuto in prossimità della galleria della strada statale 96.