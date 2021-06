Soccorsa una piccola volpe trovata nelle campagne di Altamura

Sarà curata presso l'osservatorio faunistico regionale di Bitetto una piccola volpe che è stata trovata in evidente difficoltà nelle campagne di Altamura. Non era ferita ma non riusciva a camminare e a reggersi in piedi. A notarla è stata una donna di Altamura che l'ha affidato alle guardie ecozoofile dell'Anpana.A prima vista non erano chiare le ragioni delle difficoltà dell'animale.A sua volta l'associazione animalista l'ha trasportata subito all'osservatorio di Bitetto. Al termine delle cure e dell'osservazione, i veterinari rimetteranno in libertà l'animale."Ringraziamo i cittadini - sostiene Michele Girardi, responsabile della sede altamurana dell'Anpana - che con un piccolo gesto hanno collaborato nel salvataggio di questi piccoli animali. Abbiamo già recuperato vari esemplari di fauna selvatica. Se li vedete per strada feriti o in difficoltà, non siate indifferenti, raccoglieteli e salvateli consegnandoli alle autorità competenti".