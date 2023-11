Guardie ecozoofile: congresso nazionale Anpana ad Altamura

Si è tenuto ad Altamura, presso la Sala Ricevimenti "Villa Belvedere", il I° Congresso Nazionale ANPANA Official OdV. Presenti 32 delegazioni delle sezioni di tutta Italia, con una partecipazione di oltre 350 soci. L'Associazione conta 52 sezioni territoriali e circa 3000 soci a livello nazionale, che contribuiscono a mantenere alto il livello di attenzione su un argomento che ogni giorno diventa sempre più determinante per la vita di ogni essere umano su questo pianeta: la salvaguardia dell'ambiente.Infatti, i lavori in programma si sono svolti all'insegna del comune impegno di volontari, Amministrazioni comunali, Forze dell'Ordine, per la salvaguardia e il controllo del territorio e della fauna, considerando anche l'impegno di protezione civile e di attività tese alla sensibilizzazione e informazione verso la giusta condotta anche dei possessori di animali di affezione. In linea con le finalità suddette, il sodalizio si avvale della collaborazione di proprie Guardie Eco-Zoofile, sempre pronte a operare volontariamente.Il presidente nazionale, Lorenzo Girardi, ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti dall'Associazione, sottolineando che non è un campo in cui si può ritenere di poter considerare chiuso il percorso di attività, anzi diventa sempre più necessario collaborare con gli attori in campo per poter dare un valido sostegno al controllo di abusi ambientali e reati contro gli animali. Il segretario nazionale Michele Lenoci ha esposto, con dovizia di particolari le novità riguardanti il restyling del nuovo logo associativo e delle divise, soffermandosi sull'uniformità associativa nazionale. Un parterre di autorità civili e militari ha assistito agli interventi qualificati dei relatori tra cui il Generale di divisione Giuseppe Giove, Componente Osservatorio Ambientale CUFAA Carabinieri, che ha sottolineato l'importanza di un controllo continuo e capillare sul territorio nazionale contro i crimini ambientali, di cui ha portato all'attenzione dei convenuti alcuni esempi, possibile anche grazie ai volontari Anpana.Reati approfonditi dall'intervento tecnico dell'avv. Maria Morena Suaria, ufficio legale nazionale Anpana. Molto sentito è stato l'intervento del sindaco di Altamura prof. Vitantonio Petronella, che sostiene l'operato dei volontari riconoscendone l'abnegazione e l'impegno nell'ambito delle attività preposte dalla mission associativa a favore della comunità cittadina. Presenti: l'On. Rossano Sasso, l'Assessore regionale Giovanni Francesco Stea, prof. Pierino Pepe, già Presidente del Consiglio regionale, che hanno speso parole di encomio per i dirigenti e i volontari Anpana Official. Tra i convenuti non hanno fatto mancare il loro sostegno la Vicesindaca di Altamura Angela Miglionico, l'assessore alla polizia locale Tommaso Lorusso, il Comandante Compagnia Carabinieri Nucleo operativo e Radiomobile Altamura maggiore Leonardo Bochicchio, Il Comandante Polizia locale di Noicattaro Magg. Filograno Gregorio, il Comandante Polizia ferroviaria di Stato di Puglia, Basilicata e Molise Giovanni Meli il Luogotenente Salvatore Accardo della compagnia Guardia di Finanza.L'impegno che non conosce limiti d'orario e, come sottolineato da più parti durante il convegno, toglie tempo anche a lavoro e famiglia non poteva non essere gratificato con encomi consegnati a conclusione dei lavori.