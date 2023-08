Incendio in una fabbrica a Gravina, intenso fumo nero

A Gravina in Puglia, un incendio di vaste dimensioni sta interessando un deposito di spugne in contrada Grottamarallo, nei pressi di via Spinazzola.Sul posto in azione due squadre di vigili del fuoco e due pattuglie della polizia locale che stanno gestendo la viabilità, chiudendo l'accesso alla strada. Al momento gli uomini dei vigili del fuoco sono ancora in azione per domare l'incendio che ha sprigionato una colonna di intenso fumo nero, visibile anche a distanza. Ignote le cause che hanno determinato le fiamme. Dalla Polizia Locale e dal Comune è stato diramato l'invito alla popolazione è a tenere chiuse le finestre, per precauzione.Per monitorare il rischio ambientale, saranno effettuate le opportune verifiche sull'aria.