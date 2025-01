Valorizzazione dei tratturi, si parte

La Giunta ragionale, con Deliberazione n. 1850 del 23/12/2024 il Documento Regionale di Valorizzazione dei Tratturi di Puglia (DRV). Al DRV dovranno seguire i "Documenti Locali di Valorizzazione" (DLV) di competenza comunale.Entro sei mesi, i Comuni, in forma singola o in associazione, dovranno predisporre il proprio Documento locale di valorizzazione come stabilito all'art. 17 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio (L.R. n. 4/2013) e secondo le indicazioni del Documento regionale.La Murgia era attraversato dal Tratturo Melfi - Castellaneta ( Comuni di Castellaneta, Laterza, Santeramo, Altamura, Gravina di Puglia, Poggiorsini e Spinazzola) collegando di fatto la Puglia con la Basilicata. Da esso in territorio di Laterza si dirama il Tratturello Martinese. Si tratta di un percorso che, in numerosi tratti, ripercorre antiche strade romane, come la Via Appia e la Via Herculea nella regione del Vulture, intersecando altri innumerevoli tratturi tra la Puglia e la Lucania.Nel documento i temi chiave sono:• valorizzazione del percorso tratturale in contesti paesaggistici di elevato pregio (Parco Nazionale dell'Alta Murgia);• valorizzazione delle testimonianze storiche ed archeologiche presenti;• integrazione con altri percorsi di turismo lento e cammini presenti sul territorio.