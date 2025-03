Progetto ScienzAria, monitorata la qualità dell'aria

Il 15 marzo alle 17.30, nell'Agorateca - Biblioteca di Comunità (ad Altamura in via Stefano Lorusso, 1), saranno presentati i risultati di ScienziAria, un progetto di cittadinanza attiva nato per monitorare la qualità dell'aria che respiriamo in città e mettere dati scientifici sulla qualità dell'aria a disposizione dell'amministrazione e dell'intera cittadinanza altamurana, per prendere consapevolezza della situazione attuale e poter intervenire laddove opportuno.Durante l'evento saranno ripercorse le principali tappe del progetto, con particolare attenzione un'analisi delle rilevazioni svolte e un brainstorming su iniziative future. La partecipazione è gratuita e non è necessaria registrazione. ScienziAria è un progetto di Citizen Science promosso da Comunità Circolare e cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del programma Corpo europeo di solidarietà (o ESC, European Solidarity Corps). Comunità Circolare srls è una società di consulenza e formazione, vincitrice del bando PIN della Regione Puglia, che si occupa di progettare e realizzare soluzioni di innovazione sostenibile e di responsabilità sociale d'impresa per Piccole Medie Imprese, Enti del Terzo Settore e Pubblica Amministrazione."Viviamo in città piene di cemento e asfalto - sostiene Comunità circolare - spesso a scapito di aree verdi. Continuiamo imperterriti ad inquinare l'atmosfera con scarichi di automobili e scarti di processi industriali. Con quali effetti sull'aria che respiriamo? Dato che non possiamo migliorare ciò che non conosciamo, vogliamo delineare un quadro oggettivo sulla qualità dell'aria in modo semplice ma efficace. Per questo ci siamo prefissati di: costruire centraline di monitoraggio fai da te, avvalendoci della guida esperta di Francesco "Piersoft" Paolicelli; misurare la qualità dell'aria nel territorio altamurano, confrontando i dati da noi raccolti con le rilevazioni ufficiali dell'ARPA Puglia; diffondere i risultati ottenuti, creando materiale informativo in diversi formati multimediali (video, infografiche, report, articoli e così via)". Sono nove le centraline "fai da te" appositamente realizzate, distribuite in tutta la città, oltre a una mobile.La qualità dell'aria è stata monitorata ad ottobre anche nel corso di una passeggiata in bici.