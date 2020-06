Anpana: non ci sono stati casi di avvelenamento di cani

Aveva creato allarme la possibilità di presunti casi di avvelenamento di casi in piazza don Tonino Bello, denunciata ieri sui social . Questa notizia al momento non trova riscontri.E' stata l'Anpana, l'associazione riconosciuta di guarde ecozoofile, a fare una verifica sentendo i medici veterinari. E questi, come comunica la stessa Anpana, "hanno smentito i casi". Inoltre non ci sono state segnalazione dirette al comando delle guardie ecozoofile.L'Anpana, pertanto, rassicura sulla "non autenticità dei fatti". Quindi la notizia è stata smentita e si è data diffusione dell'esito di questa attività di verifica per dare rassicurazioni ai cittadini. Due gli inviti rivolti dall'associazione. Il primo "a non creare falsi allarmismi". E il secondo, sempre valido ovviamente, a "prestare sempre la massima attenzione a tutela dei nostri amici animali".