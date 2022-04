Un piccolo tasso trovato ferito sulla strada e soccorso

Un piccolo esemplare di tasso è stato rinvenuto l'altra notte, in periferia, nella zona in via Carpentino, da una pattuglia delle guardie ecozoofile dell'associazione Anpana di Altamura durante un servizio di pattugliamento.L'animale, ferito probabilmente a seguito di impatto con autovettura, è stato soccorso e trasferito presso il centro regionale faunistico di Bitetto dove gli sono state prestate le prime cure veterinarie. Secondo quanto si è appreso finora, l'animale non ha riportato grossi traumi.Pertanto si spera che a breve possa essere reimmesso nel suo habitat naturale. Sono quasi cinquanta gli animali soccorsi dall'Anpana nell'ultimo anno di attività.