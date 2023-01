Cane volpino estratto da un tombino

Giornata impegnativa per le guardie ambientali dell'associazione Anpana di Altamura: due interventi di salvataggio nel giro di poche ore.Prima le guardie ecozoofile sono intervenute per un cane volpino di due anni caduto in un tombino di circa 1 metro senza copertura nella zona cosiddetta zona industriale di Altamura: i lamenti della povera bestiola ha attirato l'attenzione di un solitario podista che prontamente ha allertato il comando dell'Anpana che di lì a poco è intervenuto riuscendo a liberarlo. Spaventato, infreddolito e con una zampa fratturata è stato affidato alle cure del veterinario Asl.Invece, a circa 4 km dall'abitato nella zona di via Ruvo un pastore tedesco di tre anni è stato abbandonato accanto ad un muro con una catena. Pare che fosse lì da alcuni giorni, anche nella circostanza il pronto intervento delle guardie ambientali ha evitato il peggio per il povero animale considerate anche le rigide temperature di questi giorni. Anche in questo caso l'animale è stato affidato alle cure dei veterinari."Devo ringraziare i miei uomini - dice Michele Girardi commissario responsabile della sezione di Altamura- che intervenendo tempestivamente e con professionalità sono riusciti a salvare i due cani. Ora sono in corso accertamenti per risalire agli eventuali proprietari. Comunque, già lo scorso anno siamo intervenuti in contesti simili salvando circa 50 animali grazie anche all'ausilio della polizia locale di Altamura"