Altamura civica, nasce un comitato

Per il sostegno ai cittadini e all'economia

"Si è costituito ad Altamura, in data 10 novembre 2020, il Comitato Civico "Articolo1Altamura". Il momento storico, più che mai, chiama le imprese, i professionisti e i cittadini a difendere i principi fondanti della nostra Carta Costituzionale, unica stella polare di uno stato di diritto". Lo rende noto un comunicato del comitato.Il comunicato prosegue:"L'incapacità Istituzionale di essere a fianco del tessuto produttivo e delle esigenze di sopravvivenza delle fasce più esposte della società pongono i promotori e i tanti sostenitori dell'iniziativa, di fronte all'improcrastinabile dovere civico, morale ed etico di richiamare l'attenzione delle Istituzioni, a tutti i livelli, affinché assumano una posizione coerente con il ruolo a cui son delegati. Le estreme difficolta che dilaniano le micro-imprese, i professionisti e i cittadini del Territorio, non fanno che presagire una catastrofe sociale senza precedenti. E' urgente e prioritario incontrare le Istituzioni, a partire dall'Amministrazione altamurana. Questa volta, il natale, potrebbe non arrivare".