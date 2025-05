Verde urbano: i progetti di Parco San Giuliano

Il Comune di Altamura partecipa all'avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate a realizzare infrastrutture verdi urbane e periurbane (PR Puglia 2021-2027 - Priorità II "Economia verde" - Azione 2.13 "Interventi di infrastrutturazione verde del territorio" - sub-Azione 2.13.2).A tal proposito, questo pomeriggio, a partire dalle ore 15:00 si terrà una presentazione itinerante nel quartiere Parco San Giuliano dei progetti già realizzati e di quelli in corso per incrementare la dotazione di verde pubblico e per aumentare le superfici pedonali. Il Comune si candiderà al bando della Regione con la proposta "R.A.M.I. - Rete di Agopuntura per la Microforestazione Integrata".Il punto di partenza è individuato in via Londra, presso il Centro Polivalente per minori, per poi proseguire verso l'area interessata dal progetto e in quella già realizzata circa il progetto IxE-CO2 (vincitore del POR Puglia 2014/20 Asse VI Rigenerazione Urbana e Riduzione di Suolo, programmazione operativa FESR-FSE + 2021-2027).