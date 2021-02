Uno studio sui prodotti della Murgia

"Cibo e salute" al centro del protocollo di intesa siglato tra comuni della rete "Cuore di Puglia" e l'istituto di Nanotecnologia del Cnr, che ha condotto degli studi sugli effetti benefici dei polifenoli presenti in alcune produzioni agricole tipiche del territorio murgiano. Il patto si inserisce nell'ambito delle attività promosse dal Tecnopolo per la Medicina di Precisione - #TecnoMed_Puglia.L'accordo di collaborazione sottoscritto dai comuni di Altamura, Casamassima, Cassano delle Murge, Cellamare, Corato, Gravina in Puglia, Putignano, Rutigliano e Turi facenti parte del sodalizio "Cuore di Puglia" e il Cnr si pone come obiettivo di stabilire quali effetti sulla salute degli individui hanno alcuni principi attivi presenti nei prodotti agroalimentari del territorio murgiano.Sotto osservazione prodotti come il grano, l'olio, le cipolle, le mandorle o le ciliegie che concorrono al benessere della salute dell'uomo, rappresentando anche un'opportunità di valorizzazione del territorio e di salvaguardia dello stesso, attraverso metodi di coltura ecosostenibili