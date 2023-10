Gal Terre di Murgia, approvata la nuova strategia di sviluppo locale

Con l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Soci del GAL Terre di Murgia e con la presentazione ufficiale al pubblico, oggi si è concluso il percorso di progettazione che ha portato alla redazione della Strategia di Sviluppo Locale Leader 2023-2027, che nei prossimi giorni sarà ufficialmente candidata all' "Avviso Pubblico per la Selezione delle proposte di SSL dei Gruppi di Azione Locale SRG06 Leader", emanato dalla Regione Puglia lo scorso luglio.La SSL è stata realizzata con il contributo imprescindibile della comunità locale, attraverso un intenso processo partecipato, scandito da 11 incontri di concertazione pubblica, che ha preso avvio nel mese di luglio, e che ha coinvolto centinaia di soggetti - amministratori pubblici, rappresentanti di associazioni e del terzo settore, stakeholder del settore economico, turistico e culturale, semplici cittadini - espressione dei 6 Comuni - Altamura, Bitetto, Cassano delle Murge, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Toritto -, oltre che delle componenti pubbliche e private del partenariato GAL.Nel titolo della SSL, "Sistemi locali delle Terre di Murgia", è sintetizzato il tema principale della strategia, che è stata costruita su quegli Ambiti di Intervento (AT) che sono risultati coerenti con i fabbisogni e con le opportunità individuate per il territorio: primo fra tutti "sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari", seguito da "sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali", interconnesso con il precedente. Questa scelta è stata realizzata anche grazie all'apporto di idee della comunità del GAL, confluite nelle apposite schede di progettazione partecipata che, insieme agli incontri in presenza, hanno animato la costruzione della SSL.Come è stato sottolineato in occasione della presentazione ufficiale, avvenuta proprio nel corso dell'evento conclusivo presso la sala Tommaso Fiore, sede del Gal Terre di Murgia, obiettivo generale della Strategia di Sviluppo Locale è quello di migliorare la qualità della vita dei residenti e la loro percezione dell'identità rurale, attraverso interventi in grado di valorizzare il patrimonio endogeno, con la creazione di nuove opportunità imprenditoriali, ed il sostegno al tessuto socio-economico locale, al fine di accrescere l'attrattività stessa del territorio.