Gal Terre di Murgia, incontro su innovazione delle imprese

Lunedì 9 ottobre, alle ore 15.00, presso Palazzo Marchesale (Sala Giandomenico) a Santeramo in Colle, nell'ambito del percorso di progettazione partecipata della SSL - Strategia di sviluppo locale 2023-2027 del Gal Terre di Murgia, si terrà un incontro promosso dal Gal in collaborazione con la Confcommercio Bari-Bat e la Piattaforma SPIN EDI della Camera di Commercio di Bari."2023-2027 Start up: innovazione e digitalizzazione delle imprese": in questa occasione si aprirà un confronto sul mondo delle microimprese e delle start up, proprio in vista della programmazione futura, con un'attenzione particolare al contributo che la digitalizzazione può offrire all'imprenditoria in termini di sviluppo.Interverranno: il Sindaco di Santeramo, Vincenzo Luciano Casone, il Presidente del Gal, Marco Gerardo Tribuzio, il direttore del Gal, Pasquale Lorusso, la Vice – Presidente Confcommercio Provinciale Bari – Bat, Tonia Massaro, e Dario Delvecchio, referente SPIN EDI Confcommercio Bari.