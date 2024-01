Il giardino incantato in piazza Duomo, le aziende soddisfatte del gradimento

Il Natale particolarmente scenografico di Altamura si basa su una felice combinazione e sinergia tra intervento pubblico comunale e partecipazione dei cittadini. Tra le varie iniziative: i claustri allestiti dai residenti, le attività di animazione e gli addobbi diffusi. Sono stati sicuramente un biglietto da visita che ha reso la città molto attrattiva, come dimostrano le numerose presenze che ancora in questi giorni si vedono in buon numero.All'appello del Comune a collaborare alla migliore riuscita del Natale, sicuramente sono importanti la risposta e l'apporto del gruppo di aziende altamurane che ha allestito un "giardino incantato" (o villaggio di Natale) in piazza Duomo. Un bel tocco di verde, natura e luci che si è aggiunto all'apparato di illuminazioni e allestimenti di cui si è occupato il Comune.Infatti l'abete di oltre dieci metri e gli arbusti posizionati in un vialetto, appositamente realizzati, sono stati un valore aggiunto nella piazza principale della città; lì, dove è stato collocato anche un albero dal design natalizio e molto luminoso da parte del Comune.Anche in questo Natale, dunque, un largo numero di imprenditori altamurani in modo spontaneo ha dato il proprio contributo alle feste e alla città, mettendosi ancora a disposizione come già fatto in varie circostanze e rendendosi protagonisti in positivo per rendere più bella Altamura.