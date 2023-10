Tribuzio confermato presidente del Gal Terre di Murgia

L'Assemblea dei Soci del GAL TERRE di MURGIA, in occasione della seduta odierna, oltre ad approvare il nuovo Statuto sociale, in vista della candidatura della società per la nuova programmazione regionale LEADER 2023/2027, ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione e riconfermato per il triennio 2023-2025 il Presidente Marco Gerardo Tribuzio, già consigliere generale della Fondazione Banco di Napoli, e alla guida del Gal dal 2021.La sua esperienza al Gal Terre di Murgia lo vede protagonista sin dal 2016 da quando ricopre la carica di Consigliere. Il rinnovato Consiglio di Amministrazione del Gal Terre di Murgia è composto da 11 componenti rappresentanti del partenariato socio-economico di appartenenza, tra associazioni di categoria agricole e non agricole, privati e imprese, Comuni ed altri Enti Pubblici.Nel ringraziare i soci per la fiducia, Tribuzio ha dichiarato: "con grande soddisfazione, abbiamo raggiunto gli obiettivi e i target di spesa del Piano di azione locale 2014-2020, grazie ad un lavoro efficiente e sinergico di amministrazione e dialogo con tutte le componenti, pubbliche e private, del partenariato. Il mio impegno è quello di proseguire questo percorso virtuoso nella programmazione CSR 2023-2027 Puglia, e di riconfermare il ruolo del Gal, quale agenzia di sviluppo a servizio delle comunità locali".Anche ai Consiglieri uscenti i ringraziamenti dell'assemblea per il lavoro svolto nel corso del loro mandato.