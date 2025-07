Confcommercio: serve impegno di tutti per centro storico più sicuro

Invito al rispetto dell'ordinanza sul divieto di vendita per asporto di bottiglie in vetro

"Altamura rispettosa del decoro, della sicurezza e che tiene a cuore la vivibilità del centro storico", è l'invito di sensibilizzazione lanciato da Tonia Massaro, delegata di Confcommercio di Altamura. Alla luce degli ultimi episodi avvenuti nel centro storico la delegazione locale di Confcommercio ha deciso di sensibilizzare tutta la comunità altamurana a rispettare l'ordinanza del Comune, valida sino al 30 settembre.L'ordinanza prevede il divieto di vendita per asporto e di consumo di alimenti e bevande in contenitori di vetro su aree pubbliche, dalle ore 20:00 fino alla chiusura degli esercizi. Tale misura si è resa necessaria a causa dell'elevato afflusso di giovani e visitatori durante la stagione estiva, che ha causato abbandono di rifiuti in vetro, rischi per la sicurezza urbana e compromissione del decoro cittadino. Il divieto riguarda pubblici esercizi, esercizi commerciali, distributori automatici H24 e venditori ambulanti nel centro storico.Sono esclusi dal divieto i casi di somministrazione ai clienti seduti nei dehors autorizzati. "E' importante collaborare con le autorità e contribuire alla tutela del patrimonio urbano", ribadisce Massaro. La mancata osservanza comporterà sanzioni amministrative e possibili sospensioni dell'attività. "Da cittadini dobbiamo rispettare le disposizioni e a collaborare per il benessere della nostra comunità. Confcommercio Altamura ringrazia tutti per la collaborazione e l'impegno condiviso", conclude Massaro.