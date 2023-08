Camera di Commercio: Lucia Di Bisceglie, prima donna presidente

È Lucia Di Bisceglie la nuova presidente della Camera di Commercio di Bari. È stata eletta questa mattina dal Consiglio all'unanimità. La prima donna ai vertici dell'ente camerale barese subentra per il quinquennio 2022-2027 ad Alessandro Ambrosi, scomparso di recente.Ruvese, dirigente di Confcommercio Bari/Bat, consigliera della Camera di Commercio di Bari dal 2016 al 2019 e presidente del Comitato per l'Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Bari dal 2012 al 2015, Lucia di Bisceglie è presidente di Terziario Donna di Confcommercio Bari/Bat, vice presidente di Terziario Donna di Confcommercio nazionale e direttore di Confservizi Bari.Dopo aver ringraziato le consigliere e i consiglieri per la fiducia espressa nell'eleggerla «prima donna presidente» e aver ricordato con commozione la figura di Alessandro Ambrosi, «la cui autorevolezza, visione e lungimiranza hanno assicurato alla Camera di Commercio di Bari un percorso di crescita e di sviluppo, ma anche un rinnovato posizionamento istituzionale», la Di Bisceglie si è soffermata sugli indirizzi politico/ amministrativi del suo mandato, in continuità con quanto fatto dall'ente durante la presidenza di Ambrosi. E dunque «Innovazione, giovani e formazione, digitalizzazione e sostenibilità, finanziamento alle imprese, parità di genere, dialogo con le altre istituzioni ed enti del territorio, temi e indirizzi a lui molto cari che tutti noi abbiamo il dovere di portare avanti auspicando i risultati attesi, affinché la Camera di Commercio di Bari si confermi sempre di più interfaccia fra le imprese, le pubbliche amministrazioni e gli enti locali».La neo eletta presidente ha invitato i componenti del Consiglio a farsi portatrici e portatori nell'assemblea di tutte le istanze attraverso un ruolo pro-attivo, «siamo tutte tessere di un puzzle che altrimenti non può completarsi, offrendo una visione di insieme», e ha espresso la necessità che la Camera di Commercio di Bari dimostri maggiore attenzione alla rappresentatività e al lavoro femminile: «La mia elezione è un traguardo importante, di cui vi ringrazio molto, ma c'è ancora tanto da fare per recuperare il distacco delle opportunità offerte alle donne. Fin quando il lavoro continuerà a essere considerato solo in chiave di performance economica e non invece con altri criteri, e cioè qualitativi, valoriali, relazionali, sociali, la relazione fra il lavoro e il processo vitale non potrà acquisire un altro punto di vista, invece importantissimo, per interrompere la crisi demografica che è anche un grande problema economico, una seria ipoteca sul nostro futuro», ha concluso.Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, si è congratulato: "Alla nuova presidente della Camera di Commercio di Bari, Luciana Di Bisceglie, vanno i migliori auguri di buon lavoro per l'incarico. L'esperienza e la competenza della dottoressa Di Bisceglie saranno garanzia di una interlocuzione feconda con le istituzioni e di un proficuo lavoro per il bene della nostra comunità. Sono altresì convinto che la nuova presidente, valente imprenditrice, saprà seguire la strada aperta da Sandro Ambrosi, prematuramente scomparso e che ricorderemo sempre, per il rilancio e il successo delle attività dell'Ente camerale barese".Il commento di Tonia Massaro, presidente Confcommercio Altamura, vicepresidente Terziario Donne Confcommercio Bari-BAT e componente la giunta della Camera di Commercio​"Date alle donne occasioni adeguate e loro potranno fare di tutto" con questa citazione di Oscar Wilde voglio festeggiare e celebrare una giornata che ha cambiato la storia della parità di genere nella regione Puglia e cioè la nomina della mia amica Luciana di Bisceglie a Presidente della Camera di Commercio Bari Bat. Abbiamo sempre lavorato gomito a gomito da oltre 12 anni, supportandoci e sostenendoci a vicenda affinché la capacità delle donne fosse apprezzata e riconosciuta in tutti gli ambiti e questa per noi è una grandissima vittoria e una giornata da non dimenticare".