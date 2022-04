Camera di commercio, Tonia Massaro confermata nella giunta

Il Consiglio della Camera di Commercio di Bari, riunitosi questa mattina, ha eletto la giunta dell'ente. Sette i componenti, oltre al presidente Alessandro Ambrosi, in rappresentanza dei diversi settori economici: Sergio Fontana (Industria) Francesco Pomarico (Commercio); Marici Levi (Artigianato); Pietro Piccioni (Agricoltura); Francesco Edoardo Caizzi (Turismo); Antonia Massaro (Turismo); Nicoletta Lombardi (Servizi alle Imprese).Nell'elezione della giunta è stato rispettato il principio della parità di genere.Dopo aver formulato gli auguri di buon lavoro ai neo-eletti componenti di giunta, il presidente Alessandro Ambrosi ha evidenziato il "ruolo importantissimo dell'organo di governo" e invitato tutti a "fare squadra" e lavorare nella "massima armonia, avendo come unico obiettivo l'interesse di tutte le categorie economiche, che a loro volta rappresentano tutte le imprese del territorio e i cittadini, in un momento difficile per l'economia".Per Tonia Massaro, altamurano e rappresentante della Confcommercio, è una conferma all'interno della giunta dell'ente camerale.