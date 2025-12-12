Saldi invernali: stabilite le date

La stagione dei saldi invernali per l'anno 2026 prenderà il via sabato 3 gennaio 2026.La data è fissata in base al regolamento regionale n.14 del 29 maggio 2017 che stabilisce: "Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali ed effettuate, per il periodo invernale, dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania fino al 28 febbraio. Se il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincide con il lunedì, l'inizio dei saldi invernali è anticipato al sabato."Come sempre, le associazioni dei consumatori consigliano di verificare i prezzi dei prodotti esposti prima dei saldi per evitare di incorrere in prezzi maggiorati con finti sconti. Per i commercianti, da sempre, i saldi costituiscono una modalità di vendita in grado di svuotare le giacenze e incamerare liquidità. Bisogna anche dire che tra "black friday" e vendite commerciali elettroniche, con spedizioni a casa, le scelte di acquisto dei consumatori sono radicalmente cambiate.