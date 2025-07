Conto alla rovescia per i saldi estivi

Iniziano sabato 5 luglio e termineranno il 15 settembre i saldi estivi in Puglia. Anche se il sistema commerciale è stato notevolmente cambiato dall'e-commerce e dalla spedizione di pacchi e anche se ci sono altre modalità di svendita (come i "black fridays"), le vendite di fine stagione piacciono sempre.Le associazioni di categoria sperano di svuotare i magazzini, realizzando la liquidità economica per prepararsi alla stagione successiva.I consumatori, inoltre, aspettano i saldi per acquistare qualche capo o calzatura preferita, spendendo meno. Perché, con l'incremento del costo della vita, mettere da parte risparmi è sempre una necessità per le famiglie. D'altro canto le associazioni dei consumatori invitano le persone interessate agli acquisti a verificare in vetrina i prezzi dei capi o delle scarpe che si vogliono acquistare, controllando poi che il prezzo di sconto sia applicato al prezzo effettivo e non a un prezzo maggiorato.