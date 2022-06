Saldi estivi, si parte il 2 luglio

Come stabilito dalla normativa regionale, l'inizio dei saldi estivi per l'anno 2022 è fissato al 2 luglio, primo sabato del mese, e si concluderà il 15 settembre 2022. Lo rende noto la Regione Puglia.L'esercizio commerciale che intenda effettuare una vendita di fine stagione o a saldo deve darne comunicazione al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), almeno cinque giorni prima, indicando:• i prodotti oggetto della vendita;• la sede dell'esercizio;• le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri.Per ulteriori informazione si rinvia al Regolamento regionale n. 14 del 29 maggio 2017 pubblicato nel BURP n. 63 del 31 maggio 2017.